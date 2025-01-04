В Татарстане ожидается аномально теплая погода с дождем и мокрым снегом

Сегодня, 4 января, в Татарстане ожидается аномально теплая и неустойчивая погода. По информации Гидрометцентра РТ, небо будет облачным с небольшими и умеренными осадками, включая снег, мокрый снег и дождь.
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