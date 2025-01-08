Гайдукевич заявил, что союз с Россией укрепляет суверенитет Белоруссии

В ходе своей предвыборной кампании кандидат в президенты Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич подчеркнул, что союз с Россией способствует укреплению суверенитета республики.
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