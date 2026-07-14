Жителя Алматы задержали после стрельбы в частном секторе

В Турксибском районе Алматы полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. По версии следствия, во время конфликта он выстрелил в своего знакомого из охотничьего ружья, cообщили в ДП мегаполиса.
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