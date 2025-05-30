«Хрущёвки»: почему в этих домах именно пять этажей

Пятиэтажные дома, известные как «хрущëвки», – «детище» архитектора Виталия Павловича Лагутенко. Перед ним была поставлена задача спроектировать дешёвый массовый дом с отдельными квартирами для каждой семьи.
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