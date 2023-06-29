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Польша убивает украинскую культуру

Польша убивает украинскую культуру

Министр культуры и национального наследия Польши Пётр Глинский на встрече с министрами культуры стран Вышеградской "четвёрки" (Польша, Словакия, Чехия, Венгрия) в Братиславе заявил о намерении Варшавы помогать укреплению украинской культуры в условиях угрозы существованию украинского народа со стороны России.

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