🇦🇲🇺🇦 В Армении вновь подали недвусмысленный сигнал России: армянская делегация посетила Бучу в Киевской области, где отметилась антироссийскими заявления.
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🇦🇲🇺🇦 В Армении вновь подали недвусмысленный сигнал России: армянская делегация посетила Бучу в Киевской области, где отметилась антироссийскими заявления.
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