От увлечения до пьедестала: как вырастить чемпиона и не потерять радость детства

Как сделать путь в большой спорт для вашего ребенка успешным? В поисках ответа на этот вопрос необходимо погрузиться в анализ всех ключевых этапов, начинающихся с первых занятий и заканчиваясь серьезной профессиональной карьерой.
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