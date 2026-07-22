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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Локо» Нагорных о продлении Карпукаса: «На сегодня все переговоры прекращены. Мы свои предложения сделали, это процесс, он будет продолжаться»

Председатель совета директоров « Локомотива » Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с продлением контракта Артема Карпукаса .

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