Александр Чернышев, «Байкал Аква»: «В планах компании — занять около 1,5% рынка Китая»

По его словам, Китай — самый перспективный рынок будущего роста компанииГенеральный директор «Байкал Аква» Александр Чернышев рассказал о перспективах потребления бутилированной воды в России, о планах выхода на зарубежные рынки, а также о мероприятиях по сохранению чистоты озера Байкал.