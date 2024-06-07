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Александр Чернышев, «Байкал Аква»: «В планах компании — занять около 1,5% рынка Китая»

Александр Чернышев, «Байкал Аква»: «В планах компании — занять около 1,5% рынка Китая»

По его словам, Китай — самый перспективный рынок будущего роста компанииГенеральный директор «Байкал Аква» Александр Чернышев рассказал о перспективах потребления бутилированной воды в России, о планах выхода на зарубежные рынки, а также о мероприятиях по сохранению чистоты озера Байкал.

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