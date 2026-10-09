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5 привычек, которые убивают ваш телевизор за три года

5 привычек, которые убивают ваш телевизор за три года

Покупка нового флагманского 4K-телевизора от LG, Samsung или Sony обычно сопровождается ожиданием 7–10 лет безупречной картинки.

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