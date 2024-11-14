DikGAZETE: Зеленскому себя не спасти

Игорь Кузнецов Были прецеденты как расправлялись с правителями сами граждане - сравнительно недавний пример убийство четы Чаушеску. Скоропалительный суд, обвинение в смерти (уничтожении) 64000 человек, якобы убитых за несколько суток по всей стране и... расстрел около казармы. Пусть сами граждане Украины решают судьбу того, за кого они голосовали. А Украина как государство - есть разные варианты, вспомним об Югославии, когда США "наводили порядок" в стране, основываясь на геноциде против албанцев в Косово.

виталий панов Что у Трампа в голове,знает только он сам.В первую очередь он коммерсант,а потом политик.Без выгоды для себя,он делать ничего не будет!Этим всё сказано.Так что как он поведёт в отношении Украины покажет время!