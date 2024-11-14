Елена ПЕТРОВСКАЯ «Украина, возомнившая о себе бог весть что на фоне поддержки западных стран, никогда не учитывала «демократию».
DikGAZETE: Зеленскому себя не спасти
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Были прецеденты как расправлялись с правителями сами граждане - сравнительно недавний пример убийство четы Чаушеску. Скоропалительный суд, обвинение в смерти (уничтожении) 64000 человек, якобы убитых за несколько суток по всей стране и... расстрел около казармы. Пусть сами граждане Украины решают судьбу того, за кого они голосовали. А Украина как государство - есть разные варианты, вспомним об Югославии, когда США "наводили порядок" в стране, основываясь на геноциде против албанцев в Косово.
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1 д.
виталий панов
Что у Трампа в голове,знает только он сам.В первую очередь он коммерсант,а потом политик.Без выгоды для себя,он делать ничего не будет!Этим всё сказано.Так что как он поведёт в отношении Украины покажет время!
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23 час.
РУ
Раиса Утропова
Нельзя доверять Америке. А, что касается Зеленского, весь народ Украины разбежался, и некому будет принимать решения. Будут принимать решения евреи. А украинцы приживутся на Западе. России не стоит упускать всё шансы.
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23 час.
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