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Регионы России

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Госдума утвердила отчёт об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Госдума утвердила отчёт об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Государственная Дума проголосовала за утверждение отчёта об исполнении федерального бюджета за 2025 год.

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