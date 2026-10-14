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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани перекроют движение по Московскому шоссе

В Рязани перекроют движение по Московскому шоссе

Ограничения продлятся с 22:00 16 октября до 06:00 17 октября и с 22:00 17 до 06:00 18 октября. Места дорожно-строительных работ будут огорожены.

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