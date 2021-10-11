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В казахстанской Караганде женщина насмерть разбилась при прыжке с тарзанки

В казахстанской Караганде женщина насмерть разбилась при прыжке с тарзанки

АЛМА-АТА, 11 окт — РИА Новости. В Караганде женщина разбилась, прыгнув с крыши девятиэтажного здания на тарзанке; по неустановленной пока причине длина каната оказалась больше высоты строения, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения региона.

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