В Барнауле на улице Взлетной установили новую линию освещение

На участке протяженностью 1,1 км появились 34 металлические опоры и 52 светодиодных светильника В Барнауле на улице Взлетной оборудовали новую линию наружного освещения на участке от улицы Малахова до Шумакова, сообщили в мэрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии