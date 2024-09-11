Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область

VG

Vasily Golov

СВО.Кто там воюет?Регулярная армия(контрактники) и добровольцы.Это не армия,а временный контингент войск.Небольшая часть авиации,35% танков,РСЗО небольшая часть.Курск дал возможностьСВО продвинутся на востоке Жители освобожденных террторий говорят об ударах ВСУ по домам,детским садам и площадкам,рынкам и магазинам .При отступлении ВСУ сжигают дома.жители эвакуировались в глубь.У СВО от генерала до солдата гуманизм к противнику.Бьем пот энергосистеме,а не путям снабжения.США и НАТОвсе переходы через границу Украины включили в систему своей логистики.Как говорят,опробованной.СВО дает возможность.Для чего?Милосердие к противнику?