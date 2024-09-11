Ростислав Ищенко *** Отечественные СМИ где-то подхватили очередную заразу и понесли в народ новую страшилку.
Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область
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Анна Зареченская
Идти до Польши. иначе нельзя оставлять фашисткое государство на русских землях.
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15 час.
VG
Vasily Golov
СВО.Кто там воюет?Регулярная армия(контрактники) и добровольцы.Это не армия,а временный контингент войск.Небольшая часть авиации,35% танков,РСЗО небольшая часть.Курск дал возможностьСВО продвинутся на востоке Жители освобожденных террторий говорят об ударах ВСУ по домам,детским садам и площадкам,рынкам и магазинам .При отступлении ВСУ сжигают дома.жители эвакуировались в глубь.У СВО от генерала до солдата гуманизм к противнику.Бьем пот энергосистеме,а не путям снабжения.США и НАТОвсе переходы через границу Украины включили в систему своей логистики.Как говорят,опробованной.СВО дает возможность.Для чего?Милосердие к противнику?
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15 час.
Игорь Кузнецов
"Простая арифметика" - это понятно. Набрать и обучить 500 тыс. бойцов для ВСУ за зиму - нереально. Значит будут террористические атаки и дадут киевскому режиму дальнобойные крылатые ракеты. К этому нужно готовится, наращивать свою ПВо и планомерно и методично бить по объектам инфраструктуры на Украине.
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14 час.
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