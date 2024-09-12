«Современным технологиям не место в России!»  – премьер Украины требует санкций

Нынешних антироссийских санкций недостаточно для ослабления Москвы. Об этом на антироссийском сборище «крымская платформа» в Киеве заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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