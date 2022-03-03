Федерация хоккея Канады против выступления России на Паралимпиаде: «Российские спортсмены не должны быть допущены»

Федерация хоккея Канады выступила против участия российских спортсменов на Паралимпиаде. «Федерация хоккея Канады полностью поддерживает Паралимпийский комитет Канады в его позиции о том, что российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к участию в зимних Паралимпийских играх 2022 года.
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