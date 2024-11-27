Сукачев готов выступить перед ВСУ

Россия сейчас не испытывают такой ненависти к противнику, как во время чеченских войн. Об этом российский музыкант Игорь Сукачев заявил в интервью либеральной журналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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