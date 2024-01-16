Названы районы Москвы с самыми быстрорастущими ценами на жилье

Замоскворечье опередило ЦАО по темпам роста на жилье Замоскворечье оказалось районом с наиболее ликвидным жильем на первичном рынке в историческом центре Москвы, район по темпам роста цен на жилье опередил Центральный административный округ (ЦАО).