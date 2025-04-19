В Крыму более 12 тысяч человек остались без света из-за аварии на сетях

Опора электропередачи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio Авария на электросетях привела к тому, что свыше 12 тысяч жителей Ялты, села Виноградное и посёлка Массандра остались без электричества.
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