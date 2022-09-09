Баловали, но держали в строгости: как воспитывали будущую королеву Елизавету II

Детство королевы было не таким, как у ее сверстников До 10 лет к маленькой Лилибет, как называли девочку близкие, всего лишь предъявляли чуть более строгие требования, чем к другим детям, — ведь она была представительницей королевской фамилии.
Детство королевы было не таким, как у ее сверстников До 10 лет к маленькой Лилибет, как называли девочку близкие, всего лишь предъявляли чуть более строгие требования, чем к другим детям, — ведь она была представительницей королевской фамилии.
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