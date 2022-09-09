Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Чтобы бросить курить , нужно переходить на другую дрянь...Михаил Литвак: Чт...
  • Karmadon
    Статья ни о чем.Михаил Литвак: Чт...
  • Елена Мамонова
    правильно сказано .Мудрая еврейская ...

Баловали, но держали в строгости: как воспитывали будущую королеву Елизавету II

Баловали, но держали в строгости: как воспитывали будущую королеву Елизавету II

Детство королевы было не таким, как у ее сверстников До 10 лет к маленькой Лилибет, как называли девочку близкие, всего лишь предъявляли чуть более строгие требования, чем к другим детям, — ведь она была представительницей королевской фамилии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх