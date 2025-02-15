Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушил логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил РИА Новости боец подразделения с позывным "Бык".
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Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушил логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил РИА Новости боец подразделения с позывным "Бык".
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