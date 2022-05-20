В подмосковном Солнечногорске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере

Следственным отделом ОМВД России по г.о. Солнечногорск окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
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