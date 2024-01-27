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Украинский штаб подтвердил подлинность перечня пленных на борту сбитого Ил-76

Украинский штаб подтвердил подлинность перечня пленных на борту сбитого Ил-76

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что на среду, 24 января, был намечен обмен пленными с РФ, при котором киевский режим должен был получить 65 пленных военных ВСУ.

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