Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что на среду, 24 января, был намечен обмен пленными с РФ, при котором киевский режим должен был получить 65 пленных военных ВСУ.
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