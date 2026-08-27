Рынок товаров для домашних животных в Китае развивается беспрецедентными темпами

Рынок товаров для домашних животных в Китае эволюционирует темпами, не имеющими аналогов в мире. Потребительские и промышленные обновления, которые на зрелых рынках занимают от пяти до семи лет, в Поднебесной сжимаются до одного-двух лет, отметил Ганеш Рамани (Ganesh Ramani), генеральный директор Mars Pet Nutrition China, в эксклюзивном интервью.