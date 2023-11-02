Депутат опроверг новость о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

При этом бойцы ЧВК могут заключить индивидуальные контракты. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опроверг информацию о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии.
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