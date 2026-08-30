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Тульские новости

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Тулякам рассказали о главных политических событиях недели

Тулякам рассказали о главных политических событиях недели

Осень уже на пороге, и Тула вздыхает: лето, прощай! У кого-то оно выдалось огненным — проекты, поездки, впечатления, у кого-то — тихим и спокойным.

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