Дипломат рассказал о проведении акции «Бессмертный полк» в США

К сожалению, как мы видим, без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростаяПамятные мероприятия в США в преддверии 80-летия Победы сопровождались попытками провокаций, сообщил заявил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким .
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