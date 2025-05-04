Дипломат рассказал о проведении акции «Бессмертный полк» в США

К сожалению, как мы видим, без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростаяПамятные мероприятия в США в преддверии 80-летия Победы сопровождались попытками провокаций, сообщил заявил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким .