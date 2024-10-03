Насколько для Европы подорожала российская нефть

Импорт нефтепродуктов в Евросоюз значительно подорожал после введения санкций против России. Стоимость импортируемых нефтепродуктов в январе—июле текущего года достигла 756 евро за тонну по сравнению с 462 евро до введения ограничений, сообщают журналисты.
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