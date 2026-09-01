В России 1 сентября за парты сядут 17,6 млн школьников

© taka1022/Shutterstock/FOTODOM О том, как преображается школьная инфраструктура, строятся университетские кампусы, какие гарантии получают педагоги и почему День знаний теперь связан с возвращением ветеранов СВО (специальной военной операции) к мирной жизни, — в материале «Газеты.