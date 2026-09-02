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Тайваньские дизайнеры превратили остатки чая и кофе в арт-объекты

Тайваньские дизайнеры превратили остатки чая и кофе в арт-объекты

Тайваньские дизайнеры Чао-Чун Кун, Чин-Ю Лин и Чен-Ян Чан создали мебель, светильники и арт-объекты из использованной чайной заварки и кофейной гущи.

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