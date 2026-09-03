Владислав Овчинский сообщил о подготовке участка в Покровском-Стрешневе под новостройку по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский сообщил, что на северо-западе столицы, в Покровском-Стрешневе, подготовили участок для строительства дома по программе реновации .