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В московской рюмочной «Курорт» устроили импровизированную свадьбу в стиле 90-х

В московской рюмочной «Курорт» устроили импровизированную свадьбу в стиле 90-х

Импровизированную свадьбу в духе 90-х провели в московской рюмочной «Курорт». Посетители на один вечер получили роли родственников жениха и невесты и стали участниками необычного праздника.

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