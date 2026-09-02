В московской рюмочной «Курорт» устроили импровизированную свадьбу в стиле 90-х

Импровизированную свадьбу в духе 90-х провели в московской рюмочной «Курорт». Посетители на один вечер получили роли родственников жениха и невесты и стали участниками необычного праздника.
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