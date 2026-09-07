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Главное — помогать людям. Депутат Сергей Булаев о проблемах Алтайского края и работе ЛДПР

Главное — помогать людям. Депутат Сергей Булаев о проблемах Алтайского края и работе ЛДПР

Депутат АКЗС Сергей Булаев рассказал о партийной программе, помощи жителям края и о том, почему надо идти на выборы С 18 по 20 сентября 2026 года в Алтайском крае пройдут выборы депутатов регионального Заксобрания.

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