В Сети появилось фото с "электроником" Торсуевым на фронте

Оно оказалось кадром со съемочной площадки Телеграм-канал «Белорусский силовик» днем 14 ноября опубликовал снимок с подписью «один из братьев Торсуевых в зоне СВО», на котором запечатлен один из близнецов, сыгравших главных героев в культовом фильме «Приключения Электроника».