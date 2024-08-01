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Автор «Гарри Поттера» возмутилась Олимпийскими играми в Париже

Автор «Гарри Поттера» возмутилась Олимпийскими играми в Париже

Британская писательница Джоан Роулинг, автор саги о «Гарри Поттере», в четверг, 1 августа, назвала Олимпийские игры в Париже «позором» после того, как в женском боксе биологический мужчина из Алжира за 46 секунд победил итальянскую женщину-боксера Анжелу Карини.

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