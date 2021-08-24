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Крах миссионерского империализма США

Крах миссионерского империализма США

После бескровного штурма Кабула боевиками-талибами (решением Верховного суда России движение «Талибан»* признано террористическим и запрещено на территории РФ) и установления ими практически полного контроля над страной объектом уничижительной критики в США стал 46-й президент США Джо Байден, отдавший приказ о ретираде Удивительно, но из поля пропагандистского обстрела выпал его предшественник Дональд Трамп, подписавший в прошлом году в Дохе соглашение с исламистами об окончательном выводе ограниченного воинского контингента американских войск с территории, издавна прозванной «могилой империй».

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