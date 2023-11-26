Маршалловы острова и Мальдивы уйдут под воду из-за изменения климата

Глобальное потепление приведет к необратимым последствиям для некоторых островных территорий. Из-за повышения уровня воды в Мировом океане, под угрозой затопления оказались Маршалловы острова, Мальдивы и Тувалу, население которых суммарно составляет один миллион человек.
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