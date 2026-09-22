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Фрилендер-8 покорил Тибет: гибридный монстр взобрался на 6002 метра — и это только начало!

Представьте себе: внедорожник, который не просто едет по бездорожью, а взбирается на вершины, где воздух разряжен, а кислорода в два раза меньше, чем на уровне моря.

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