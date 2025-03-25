144 кубанские семьи, принявшие на воспитание детей, получили выплаты с начала 2025 года

144 кубанские семьи, принявшие на воспитание детей, получили выплаты с начала 2025 годаС начала 2025 года 144 семьи с Кубани, принявшие на воспитание детей, получили выплату от Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю.
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