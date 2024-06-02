Мостовой и Погребняк сыграют с медийной сборной России на ПМЭФ

Бывшие игроки сборной России Александр Мостовой, Роман Широков и Павел Погребняк примут участие в матче Петербургского международного экономического форума, в котором сборная ПМЭФ сыграет с медийной сборной России.
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