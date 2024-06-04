Toyota отзывает более 3,8 тыс. автомобилей в России из-за проблем с трансмиссией

Toyota объявляет об отзыве нескольких тысяч автомобилей в России из-за проблем с трансмиссией. Программа стартовала 31 мая 2024 года и затрагивает 3864 автомобиля, включая модели Toyota LC 300, LX 500D и LX 600, проданные с 30 сентября 2021 года по настоящее время.