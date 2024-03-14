Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность углубленной интеграции научно-технических и промышленных инноваций

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал углублять интеграцию научно-технических и промышленных инноваций, а также ускорять формирование новых движущих сил и преимуществ высококачественного развития.
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