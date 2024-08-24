К маме в квартиру переезжает ее сестра: у той дочь наконец-то мужчину нашла, и тетя освободила им место: «Пусть живут, не буду мешать!»— …Я вообще случайно обо всем узнала, – рассказывает тридцатилетняя Маргарита.