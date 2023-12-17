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Посылать заблаговременно: работа МИД на упреждение

Посылать заблаговременно: работа МИД на упреждение

Вообще, МИД России и ряда других стран самое время запустить кампанию под девизом «В странах запада неправильная демократия».

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Комментарии
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фарид сабиров
Видимо эта клоунада под кликухой дерьмократия придет капутализм.
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6 час.
Evgenija Palette
Стопроцентно гарантированного избирательного механизма НЕТ НИГДЕ...
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Долго либерасты приучали НАРОД РОССИИ к &quot;ценностям&quot; заподлянского &quot;мира&quot;, а под этот шумок грабили РОССИЮ И НАРОД, держали нас неправильно в собственной стране,  и это бл... демократия!???? Если бы не ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,  писец пришёл бы не только народу, но и всей России!!! Поэтому пусть свою пачку закроют!!! А их ДЕРЬМОкратические &quot;правила&quot; засунуть себе в ЗАД, или запад, всю свою историю убивали, грабили, воровали и .... , поэтому пошли на ХЕР!!!
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2 час.

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