Вообще, МИД России и ряда других стран самое время запустить кампанию под девизом «В странах запада неправильная демократия».
Посылать заблаговременно: работа МИД на упреждение
Комментарии
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фарид сабиров
Видимо эта клоунада под кликухой дерьмократия придет капутализм.
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6 час.
Evgenija Palette
Стопроцентно гарантированного избирательного механизма НЕТ НИГДЕ...
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Долго либерасты приучали НАРОД РОССИИ к "ценностям" заподлянского "мира", а под этот шумок грабили РОССИЮ И НАРОД, держали нас неправильно в собственной стране, и это бл... демократия!???? Если бы не ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, писец пришёл бы не только народу, но и всей России!!! Поэтому пусть свою пачку закроют!!! А их ДЕРЬМОкратические "правила" засунуть себе в ЗАД, или запад, всю свою историю убивали, грабили, воровали и .... , поэтому пошли на ХЕР!!!
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2 час.
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