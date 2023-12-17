Посылать заблаговременно: работа МИД на упреждение

МП

Михаил Пантюхин

Долго либерасты приучали НАРОД РОССИИ к "ценностям" заподлянского "мира", а под этот шумок грабили РОССИЮ И НАРОД, держали нас неправильно в собственной стране, и это бл... демократия!???? Если бы не ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, писец пришёл бы не только народу, но и всей России!!! Поэтому пусть свою пачку закроют!!! А их ДЕРЬМОкратические "правила" засунуть себе в ЗАД, или запад, всю свою историю убивали, грабили, воровали и .... , поэтому пошли на ХЕР!!!