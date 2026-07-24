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В Тюмени состоялся запуск второй очереди терминала аэропорта Рощино

В Тюмени состоялся запуск второй очереди терминала аэропорта Рощино

В тюменском аэропорту Рощино открыли вторую очередь международного терминала. Объект осмотрели заместители губернатора региона Сергей Шустов и Андрей Пантелеев, а также глава Тюмени Максим Афанасьев, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

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