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Русская весна

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  • Гарий Щерба
    ЛЮКСОВЫЙ  артист и  вообще  МОЛОТОК ЧУВАК 👍👍👍...!!!В Ивана Охлобысти...
  • лина любимцева
    Так с Охлобыстиным сейчас все в порядке? ...ну хорошо. Что народ тут запугиваете?В Ивана Охлобысти...
  • Надежда Никитина
    И того хватит, не выйдет.Житель Хабаровско...

Десант пробивает оборону врага на северном фланге Артёмовска, беря штурмом опорник за опорником (КАРТА, ВИДЕО)

Десант пробивает оборону врага на северном фланге Артёмовска, беря штурмом опорник за опорником (КАРТА, ВИДЕО)

Противник с большим опозданием признал потерю огневого пункта «Г». «На северном фланге Бахмутского направления российские войска продолжают наступательные действия юго-восточнее Богдановки, а также в районе Ивановского — у автодрома, где они продвинулись в направлении Поповского леса на участке шириной до 530 м на глубину до 170 м», — раза в три преуменьшают наше продвижение украинские военные аналитики.

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