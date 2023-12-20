Десант пробивает оборону врага на северном фланге Артёмовска, беря штурмом опорник за опорником (КАРТА, ВИДЕО)

Противник с большим опозданием признал потерю огневого пункта «Г». «На северном фланге Бахмутского направления российские войска продолжают наступательные действия юго-восточнее Богдановки, а также в районе Ивановского — у автодрома, где они продвинулись в направлении Поповского леса на участке шириной до 530 м на глубину до 170 м», — раза в три преуменьшают наше продвижение украинские военные аналитики.