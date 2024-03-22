Царьград Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress В Кирове на днях задержали молодую рабочую завода.
Как под гипнозом: Обманутые мошенниками готовы на всё, чтобы вернуть свои деньги
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Раньше наивность советских граждан, оказавшихся в омуте Перестройки, списывали на жизнь в идеологии "совка". А сейчас после 33-х лет жизни при оголтелом капитализме? Просто финансовая безграмотность на фоне тупости их личностного менталитета.
Ответить
1 д.
ГМ
Георгий Михалев
Пока есть идиоты, будут и мошенники.
Ответить
1 д.
Надежда Яблокова
Обмануть старого человека несложно. Но вот как молодые-то на это клюют, когда из каждого утюга пишут и предупреждают о мошенниках???
Ответить
1 д.
Свежие комментарии