Как под гипнозом: Обманутые мошенниками готовы на всё, чтобы вернуть свои деньги

Natalija Osminina

Раньше наивность советских граждан, оказавшихся в омуте Перестройки, списывали на жизнь в идеологии "совка". А сейчас после 33-х лет жизни при оголтелом капитализме? Просто финансовая безграмотность на фоне тупости их личностного менталитета.