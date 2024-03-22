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Как под гипнозом: Обманутые мошенниками готовы на всё, чтобы вернуть свои деньги

Как под гипнозом: Обманутые мошенниками готовы на всё, чтобы вернуть свои деньги

Царьград Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress В Кирове на днях задержали молодую рабочую завода.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Раньше наивность советских граждан, оказавшихся в омуте Перестройки,  списывали на жизнь в идеологии &quot;совка&quot;. А сейчас после 33-х лет жизни  при  оголтелом капитализме? Просто финансовая безграмотность на фоне тупости их личностного менталитета.
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1 д.
ГМ
Георгий Михалев
Пока есть идиоты, будут и мошенники.
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1 д.
Надежда Яблокова
Обмануть старого человека несложно. Но вот как молодые-то на это клюют, когда из каждого утюга пишут и предупреждают о мошенниках???
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1 д.

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