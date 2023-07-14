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Как еврей – я имею право сказать это о Зеленском

Как еврей – я имею право сказать это о Зеленском

  Владимир Букарский. 10.07.2023 17:10 (Мск) , Кишинев «Революции делают Троцкие, а по счетам платят Бронштейны», – сказал в 20-х годах Льву Троцкому главный раввин Москвы Яков Мазе.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Надеюсь, что последняя роль зеленского -это когда он на камеру, приставит к своей башке пистолет и выстрелит. Вот это его мега роль... Пусть сдохнет на &quot;сцене&quot;.
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14 час.
лл
лина любимцева
Полностью согласна с автором. Спасибо вам за мудрость и человечность!!
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14 час.
z
zhanna
Сейчас возмездие идет на человека и на его род.Чьи роды имеют больше 33% тварей  исчезнут.
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4 час.

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